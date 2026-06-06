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Мамаев вспомнил тренера, изменившего его карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев назвал Валерия Газзаева своим футбольным отцом.

Источник: Sport24

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев рассказал о роли Валерия Газзаева в своей карьере, сообщает «Чемпионат».

Мамаев перешел в ЦСКА в 2007 году. По словам экс-футболиста, именно Газзаев в тот период настоял на том, чтобы молодой игрок остался в команде.

«Валерий Георгиевич Газзаев — мой футбольный отец, который в свое время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет. Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: “Можешь говорить что угодно, но ты остаешься в команде”», — сказал Мамаев.

Бывший полузащитник отметил, что позже этот этап стал для него одним из ключевых в карьере.

«Наверное, он видел во мне какую-то перспективу. Благодаря этим обстоятельствам я остался в ЦСКА, а потом мне удалось заиграть и провести там шесть прекрасных лет. Этот человек для меня как футбольный папа, который дал мне путь в футбол высочайшего уровня внутри нашей страны», — добавил он.

Мамаев также рассказал, какой принцип работы Газзаева запомнил сильнее всего.

«С ним я осознал, что нет такого слова “ничья”. Есть только одно слово — “победа”, и любой другой результат воспринимается как трагедия. Это тренер с большой буквы», — заявил экс-футболист.

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.