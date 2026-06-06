Мамаев вспомнил тренера, изменившего его карьеру

«Валерий Георгиевич Газзаев — мой футбольный отец, который в свое время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет. Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: “Можешь говорить что угодно, но ты остаешься в команде”», — сказал Мамаев.