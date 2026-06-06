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«Динамо» и Лунев не сошлись в деталях нового контракта

По данным Telegram-канала «Инсайды от Карпа», московский клуб предлагает 34-летнему вратарю соглашение без подъемных.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Динамо» продолжает переговоры с вратарем Андреем Луневым о новом контракте, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, бело-голубые предложили 34-летнему голкиперу соглашение по схеме 1+1+1. Лунев согласен на такой формат, однако стороны не сошлись по финансовым условиям.

Telegram-канал утверждает, что из нового договора убрали пункт о подъемных в размере 20 млн рублей. Такая выплата, по данным источника, была предусмотрена в случае автоматического продления контракта при выполнении условия по количеству сыгранных матчей.

По информации «Инсайдов от Карпа», Лунев не набрал нужное число игр из-за травмы. При этом вратарь, как утверждает источник, играл на уколах и помогал команде добиваться результата в конце осени и начале весны.

В публикации также говорится, что генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров на ПМЭФ сообщил о предложении клуба и ожидании ответа от игрока. По данным источника, в случае задержки каждый следующий вариант соглашения может стать хуже предыдущего.

Лунев перешел в «Динамо» летом 2024 года после ухода из «Карабаха». Ранее вратарь выступал за «Зенит», «Байер» и сборную России.