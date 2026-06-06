«Динамо» и Лунев не сошлись в деталях нового контракта

«Динамо» продолжает переговоры с вратарем Андреем Луневым о новом контракте, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
По данным источника, бело-голубые предложили 34-летнему голкиперу соглашение по схеме 1+1+1. Лунев согласен на такой формат, однако стороны не сошлись по финансовым условиям.
Telegram-канал утверждает, что из нового договора убрали пункт о подъемных в размере 20 млн рублей. Такая выплата, по данным источника, была предусмотрена в случае автоматического продления контракта при выполнении условия по количеству сыгранных матчей.
По информации «Инсайдов от Карпа», Лунев не набрал нужное число игр из-за травмы. При этом вратарь, как утверждает источник, играл на уколах и помогал команде добиваться результата в конце осени и начале весны.
В публикации также говорится, что генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров на ПМЭФ сообщил о предложении клуба и ожидании ответа от игрока. По данным источника, в случае задержки каждый следующий вариант соглашения может стать хуже предыдущего.
Лунев перешел в «Динамо» летом 2024 года после ухода из «Карабаха». Ранее вратарь выступал за «Зенит», «Байер» и сборную России.