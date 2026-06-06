Попов резко ответил Мостовому после слов о Мусаеве

«Доля истины в словах Александра есть. Без игрового бэкграунда тяжело что-то понять, но в целом Мостовой перегибает палку. Если ты такой умный, иди и работай тренером. Если ты так любишь футбол, иди во Вторую лигу и тренируй. Докажи там, что ты грамотный специалист», — сказал Попов.