Попов резко ответил Мостовому после слов о Мусаеве

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о критике Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, сообщает Metaratings.
Ранее Мостовой неоднократно комментировал работу Мусаева и других тренеров, не имевших заметной игровой карьеры на высоком уровне.
«Доля истины в словах Александра есть. Без игрового бэкграунда тяжело что-то понять, но в целом Мостовой перегибает палку. Если ты такой умный, иди и работай тренером. Если ты так любишь футбол, иди во Вторую лигу и тренируй. Докажи там, что ты грамотный специалист», — сказал Попов.
Экс-футболист отметил, что работа игрока и тренера требует разных навыков.
«Видимо, человек не понимает, что тренер и футболист — разные профессии. Даже после тренерских курсов. Если Мостовой за 15−20 лет себя в этом не переубедил, то и спорить с ним бессмысленно», — добавил он.
Попов считает, что слова Мостового о тренерах не стоит воспринимать слишком серьезно.
«Смешно это слушать, но пусть это будет на совести Мостового. Александр никогда никого не тренировал, так что не стоит воспринимать его слова относительно тренеров всерьез», — заявил бывший игрок.
Мусаев возглавляет «Краснодар» и ранее приводил клуб к чемпионству в Российской премьер-лиге. Мостовой после завершения карьеры регулярно выступает в СМИ как футбольный эксперт.