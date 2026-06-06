«Какой большой потенциал»: Аршавин высказался об СССР

«Смотри, мы были в Узбекистане, я играл в Казахстане, я нахожусь в Грузии. Посмотри, во-первых, какие разные страны, какое богатство, какие разные полюса всего: мировоззрения, природы и так далее. Но один язык, который объединял, — это же большое богатство.



Представляешь, как люди могли коммуницировать за счет языка, какую экономику создать и какой бы страной могли бы быть? Ну, в принципе, на самом деле Советский Союз и являлся, мне кажется, очень сильной страной. Хотя ты, понятно, новое поколение, тебе этот строй не нравится и так далее. И я сам, в принципе, за свободу слова и так далее. Но какой большой потенциал», — сказал Аршавин.