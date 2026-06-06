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«Какой большой потенциал»: Аршавин высказался об СССР

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России отметил общий язык и потенциал республик бывшего Советского Союза.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о ностальгии по Советскому Союзу в выпуске на YouTube-канале Fonbet. Фрагмент интервью приводит «Чемпионат».

Аршавин говорил об этом, рассуждая о поездках по странам бывшего СССР и общем культурном пространстве.

«Смотри, мы были в Узбекистане, я играл в Казахстане, я нахожусь в Грузии. Посмотри, во-первых, какие разные страны, какое богатство, какие разные полюса всего: мировоззрения, природы и так далее. Но один язык, который объединял, — это же большое богатство.

Представляешь, как люди могли коммуницировать за счет языка, какую экономику создать и какой бы страной могли бы быть? Ну, в принципе, на самом деле Советский Союз и являлся, мне кажется, очень сильной страной. Хотя ты, понятно, новое поколение, тебе этот строй не нравится и так далее. И я сам, в принципе, за свободу слова и так далее. Но какой большой потенциал», — сказал Аршавин.

После этого бывшего футболиста спросили, нет ли у него ощущения, что он сам не успел полноценно пожить в СССР.

«Ну, может быть, видишь, я-то ничего, наверное, плохого не успел застать. Моих родителей, родственников, не репрессировали. Я ходил в хороший советский садик. Советскую школу я уже не застал. Но почему у меня должны быть плохие [воспоминания]?» — ответил Аршавин.

Аршавину 45 лет. В составе «Зенита» он выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.