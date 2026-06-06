Губерниев высказался о шансах Батракова уехать в «ПСЖ»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».
Ранее «Матч ТВ» сообщал об интересе французского клуба к 20-летнему российскому футболисту. В сезоне-2025/26 Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.
— По разным данным, трансфер Батракова не состоится. То ли «ПСЖ» не стал покупать футболиста, то ли «Локомотив» отказался его продавать. Ваше мнение?
«Право “Локомотива” считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты — ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться», — сказал Губерниев.
— Интересы «Локомотива» должны быть соблюдены?
«Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин», — заявил комментатор.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и одним из самых заметных молодых игроков РПЛ. С 2024 года за «ПСЖ» выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.