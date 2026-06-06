Камоцци: потеря Барко может обернуться провалом для «Спартака»

Ранее Clarin сообщал, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по аргентинскому футболисту. По данным источника, клуб из Аргентины хотел арендовать Барко на один год без компенсации, но с правом последующего выкупа 50% прав.