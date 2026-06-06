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Камоцци: потеря Барко может обернуться провалом для «Спартака»

Бывший советник владельца красно-белых Франко Камоцци считает, что потеря Эсекьеля Барко может стать серьезной проблемой для команды.

Источник: РИА "Новости"

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил возможный уход полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба, сообщает «Матч ТВ».

Ранее Clarin сообщал, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по аргентинскому футболисту. По данным источника, клуб из Аргентины хотел арендовать Барко на один год без компенсации, но с правом последующего выкупа 50% прав.

«Потеря Барко может обернуться провалом для “Спартака”. Заменить такого игрока возможно, но это будет очень сложной задачей», — сказал Камоцци.

В сезоне-2025/26 Барко провел 37 матчей во всех турнирах за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Вместе с красно-белыми полузащитник стал обладателем Кубка России.

Барко начинал профессиональную карьеру в «Индепендьенте». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего аргентинца в 16 млн евро.