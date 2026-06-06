«Партизан» заинтересован в аренде форварда ЦСКА Шуманского

Согласно данным источника, сербский клуб рассматривает возможность аренды игрока сроком на один сезон с опцией последующего выкупа. Отмечается, что «Партизан» готов выплачивать половину заработной платы нападающего.
Права на Шуманского принадлежат ЦСКА. Вторую половину предыдущего сезона белорусский форвард отыграл в аренде за самарские «Крылья Советов». За этот период он провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.
По итогам завершившегося чемпионата Сербии «Партизан» занял третье место в турнирной таблице. В новом сезоне команда примет участие в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.