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«Партизан» заинтересован в аренде форварда ЦСКА Шуманского

Нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский, имеющий белорусское гражданство, может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. Как сообщает Mozzart Sport, интерес к футболисту проявляет белградский «Партизан».

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным источника, сербский клуб рассматривает возможность аренды игрока сроком на один сезон с опцией последующего выкупа. Отмечается, что «Партизан» готов выплачивать половину заработной платы нападающего.

Права на Шуманского принадлежат ЦСКА. Вторую половину предыдущего сезона белорусский форвард отыграл в аренде за самарские «Крылья Советов». За этот период он провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

По итогам завершившегося чемпионата Сербии «Партизан» занял третье место в турнирной таблице. В новом сезоне команда примет участие в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.