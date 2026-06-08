Руководитель «Балтики»: мы бы навели шороху в еврокубках

Минувший сезон калининградцы завершили на шестом месте в РПЛ, показав лучший результат среди команд-новичков с 2003 года. При отсутствии еврокубкового бана «Балтика» могла бы выйти в квалификационный раунд Лиги конференций и во второй раз в своей истории сыграть в еврокубках.
«Калининград — уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках. Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что в Лиге конференций не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером… Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках», — сказал Мясников.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.