Руководитель «Балтики»: мы бы навели шороху в еврокубках

«Калининград — уникальный город, который приспособлен к приему туристов. Он интересен и российским, и иностранным гражданам, потому что можно познавательно провести время. Так что было бы здорово играть в еврокубках. Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но уверенно отвечу, что в Лиге конференций не потерялись бы. С нашим неуступчивым характером… Так еще и игра против иностранной команды. Мы бы навели шороху в еврокубках», — сказал Мясников.