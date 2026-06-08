В «Балтике» заявили, что Талалаев имеет процент с продаж игроков

«Чья это была идея? Моя. Не буду говорить про конкретные проценты. Но я посчитал, что это хорошая мотивация для спортивного отдела, главного тренера. Объясню: когда мы садимся за стол и решаем, кто нужен команде, любой тренер скажет: “Мне все нужны. И дайте еще десять игроков”. Что называется, “все домой и ничего из дома”. Но с системой, которая выстроена сейчас в “Балтике”, мне кажется, мы достигаем компромисса в том числе с главным тренером, который понимает, что нужно выполнять задачу, но при этом не упираться рогами, если мы выращиваем футболиста и потом он уходит. Главный тренер получает хороший бонус за воспитание игрока. Мне думается, что это хорошая история.



Эта мера больше направлена на спортивного директора? В том числе. Я просто сделал акцент на тренере, потому что роль такой схемы в случае со спортивным директором очевидна. Это обеспечивает чистоту, позволяет спортивному директору заниматься своими прямыми обязанностями. Но я не перехожу на личности и не имею в виду конкретно нашего спортивного директора, а объясняю теорию. Потому что у нас ни малейшего повода усомниться в чистоте и правильном ведении дел Арменом (Армен Маргарян, спортивный директор “Балтики” — прим. ред.) не было», — сказал Мясников.