Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.93
П2
12.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
51.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

В «Балтике» заявили, что Талалаев имеет процент с продаж игроков

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил, что в клубе существует система поощрения за удачные перепродажи игроков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получает 3,5% от прибыли при продаже игроков, благодаря чему он заработал не менее 12 млн рублей.

«Чья это была идея? Моя. Не буду говорить про конкретные проценты. Но я посчитал, что это хорошая мотивация для спортивного отдела, главного тренера. Объясню: когда мы садимся за стол и решаем, кто нужен команде, любой тренер скажет: “Мне все нужны. И дайте еще десять игроков”. Что называется, “все домой и ничего из дома”. Но с системой, которая выстроена сейчас в “Балтике”, мне кажется, мы достигаем компромисса в том числе с главным тренером, который понимает, что нужно выполнять задачу, но при этом не упираться рогами, если мы выращиваем футболиста и потом он уходит. Главный тренер получает хороший бонус за воспитание игрока. Мне думается, что это хорошая история.

Эта мера больше направлена на спортивного директора? В том числе. Я просто сделал акцент на тренере, потому что роль такой схемы в случае со спортивным директором очевидна. Это обеспечивает чистоту, позволяет спортивному директору заниматься своими прямыми обязанностями. Но я не перехожу на личности и не имею в виду конкретно нашего спортивного директора, а объясняю теорию. Потому что у нас ни малейшего повода усомниться в чистоте и правильном ведении дел Арменом (Армен Маргарян, спортивный директор “Балтики” — прим. ред.) не было», — сказал Мясников.

По информации Transfermarkt, за последние два сезона при Талалаеве «Балтика» продала девять футболистов на общую сумму 7,04 млн евро. Самым дорогим трансфером стал переход полузащитника Владислава Сауся в «Спартак» за 3,8 млн евро. За полтора года до этого он был куплен у «Зенита» в пять раз дешевле — за 720 тыс. евро.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше