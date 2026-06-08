В руководстве «Балтики» объяснили весенний спад команды в РПЛ

Калининградцы завершили чемпионат России на шестом месте, показав лучший результат среди команд-новичков с 2003 года. Перед зимней паузой «Балтика» шла в лидирующей пятерке, но в весенней части сезона выиграла лишь в 2 из 11 матчей в РПЛ и выбыла из борьбы за медали.
«Коллективно мы признали его удачным. Был бы сверхудачным, если бы смогли занять третье место, которое выглядело реальным. Андрею Викторовичу я высказал слова благодарности за команду. В этом результате огромная его заслуга — и, конечно, всего нашего коллектива. В то же время сказал, что так, как мы играли весной, лучше больше не играть…
И Андрей Викторович, и все мы считаем, что есть объективные причины, почему так сложилось. Мы потеряли нашего основного вратаря, который многие матчи нам “затащил” и смотрелся очень прилично. Бориско по многим показателям — лучший голкипер лиги. Его потеря сказалась в первую очередь с точки зрения уверенности команды. Брайан Хиль разыгрался и был на взлете, но тоже сломался. Помимо травм, нам не хватило футбольного везения. Но что заслужили, то и имеем.
Шестое место — рекорд для нашей команды! Если бы перед началом сезона мне предложили шестое место, я бы не задумываясь согласился. Но в течение сезона уже хотелось большего. Тем не менее позади мы оставили большие клубы: “Динамо”, “Рубин”… Нам есть чем гордиться», — сказал Мясников.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Андрей Талалаев
Ролан Гусев
Дерик Ласерда
(Эльдар Чивич)
55′
Артур Гомес
(Даниил Фомин)
8′
Константин Тюкавин
71′
44
Егор Любаков
2
Сергей Варатынов
21
Эдуардо Андерсон
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
74′
68
Михаил Рядно
11
Юрий Ковалев
46′
77
Эльдар Чивич
18
Дерик Ласерда
67′
8
Андрей Мендель
80′
5
Айман Мурид
27′
46′
15
Тентон Йенне
51′
26
Иван Беликов
61′
67′
90
Чиносо Оффор
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
2
Николас Маричаль
90+2′
57
Давид Рикардо
60
Тимофей Маринкин
78′
13
Николя Муми Нгамале
58′
91
Ярослав Гладышев
88
Виктор Окишор
64′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
86′
44
Антонио Диас Рубенс
90+2′
74
Даниил Фомин
86′
30
Дмитрий Александров
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти