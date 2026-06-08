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В руководстве «Балтики» объяснили весенний спад команды в РПЛ

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «Спорт-Экспрессу» подвел итоги минувшего сезона команды в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Калининградцы завершили чемпионат России на шестом месте, показав лучший результат среди команд-новичков с 2003 года. Перед зимней паузой «Балтика» шла в лидирующей пятерке, но в весенней части сезона выиграла лишь в 2 из 11 матчей в РПЛ и выбыла из борьбы за медали.

«Коллективно мы признали его удачным. Был бы сверхудачным, если бы смогли занять третье место, которое выглядело реальным. Андрею Викторовичу я высказал слова благодарности за команду. В этом результате огромная его заслуга — и, конечно, всего нашего коллектива. В то же время сказал, что так, как мы играли весной, лучше больше не играть…

И Андрей Викторович, и все мы считаем, что есть объективные причины, почему так сложилось. Мы потеряли нашего основного вратаря, который многие матчи нам “затащил” и смотрелся очень прилично. Бориско по многим показателям — лучший голкипер лиги. Его потеря сказалась в первую очередь с точки зрения уверенности команды. Брайан Хиль разыгрался и был на взлете, но тоже сломался. Помимо травм, нам не хватило футбольного везения. Но что заслужили, то и имеем.

Шестое место — рекорд для нашей команды! Если бы перед началом сезона мне предложили шестое место, я бы не задумываясь согласился. Но в течение сезона уже хотелось большего. Тем не менее позади мы оставили большие клубы: “Динамо”, “Рубин”… Нам есть чем гордиться», — сказал Мясников.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Балтика
1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Ролан Гусев
Голы
Балтика
Дерик Ласерда
(Эльдар Чивич)
55′
Динамо
Артур Гомес
(Даниил Фомин)
8′
Константин Тюкавин
71′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
2
Сергей Варатынов
21
Эдуардо Андерсон
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
74′
68
Михаил Рядно
11
Юрий Ковалев
46′
77
Эльдар Чивич
18
Дерик Ласерда
67′
8
Андрей Мендель
80′
5
Айман Мурид
27′
46′
15
Тентон Йенне
51′
26
Иван Беликов
61′
67′
90
Чиносо Оффор
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
2
Николас Маричаль
90+2′
57
Давид Рикардо
60
Тимофей Маринкин
78′
13
Николя Муми Нгамале
58′
91
Ярослав Гладышев
88
Виктор Окишор
64′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
86′
44
Антонио Диас Рубенс
90+2′
74
Даниил Фомин
86′
30
Дмитрий Александров
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
5
2
Фолы
24
8
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти