В руководстве «Балтики» объяснили весенний спад команды в РПЛ

«Коллективно мы признали его удачным. Был бы сверхудачным, если бы смогли занять третье место, которое выглядело реальным. Андрею Викторовичу я высказал слова благодарности за команду. В этом результате огромная его заслуга — и, конечно, всего нашего коллектива. В то же время сказал, что так, как мы играли весной, лучше больше не играть…



И Андрей Викторович, и все мы считаем, что есть объективные причины, почему так сложилось. Мы потеряли нашего основного вратаря, который многие матчи нам “затащил” и смотрелся очень прилично. Бориско по многим показателям — лучший голкипер лиги. Его потеря сказалась в первую очередь с точки зрения уверенности команды. Брайан Хиль разыгрался и был на взлете, но тоже сломался. Помимо травм, нам не хватило футбольного везения. Но что заслужили, то и имеем.



Шестое место — рекорд для нашей команды! Если бы перед началом сезона мне предложили шестое место, я бы не задумываясь согласился. Но в течение сезона уже хотелось большего. Тем не менее позади мы оставили большие клубы: “Динамо”, “Рубин”… Нам есть чем гордиться», — сказал Мясников.