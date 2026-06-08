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«Акрон» объявил имя нового главного тренера

Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Контракт с 53‑летним сербским специалистом рассчитан на четыре года — до лета 2030 года.

Последние полтора года Благоевич был главным тренером белградского «Партизана», с которым выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии. Ранее он работал в «Астане», с которой в 2022 году выиграл чемпионат Казахстана, и в «Дебрецене», который привел к бронзовым медалям чемпионата Венгрии.

Ранее сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за Благоевича 150 тыс. евро, еще 300 тыс. предусмотрены в виде бонусов.

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии. Благоевич — тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому ещё зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ. Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет “Акрону” сделать шаг вперед. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным», — сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

В ближайшее время будет сформирован тренерский штаб Благоевича в «Акроне». Сербский специалист приступит к работе с командой на летних сборах, которые стартуют 20 июня.

В минувшем сезоне «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил место элите российского футбола, обыграв в стыковых матчах волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1). В середине мая команду покинул Заур Тедеев, занимавший пост главного тренера «Акрона» с декабря 2023 года.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.