«Акрон» объявил имя нового главного тренера

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии. Благоевич — тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому ещё зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ. Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет “Акрону” сделать шаг вперед. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным», — сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.