Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.20
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:10
Франция
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.80
П2
22.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра по делу «Локомотива»

ФИФА достигла соглашения с экс-полузащитником «Локомотива» Лассаной Диарра по делу о правах на трансфер игрока. Об этом сообщила международная футбольная организация.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с достигнутым глобальным соглашением господин Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все юридические споры между ними. ФИФА не признавала никакой ответственности и не производила никаких выплат в качестве компенсации. На данный момент ФИФА не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении ФИФА.

Летом 2014 года Лассана Диарра покинул московский клуб и не явился на тренировочный сбор. Позже ФИФА обязала Диарра, который в июле 2015 года стал игроком французского «Марселя», выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро за нарушения, которые привели к разрыву контракта. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение ФИФА.

Бельгийский «Шарлеруа», интересовавшийся игроком, отказался от подписания контракта с французом, опасаясь принять на себя часть штрафов. Соглашение не было подписано, и Диарра посчитал, что срыв сделки произошел из-за того, что ФИФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация не предоставили гарантий бельгийской команде в установленные сроки.

Лассана Диарра требовал от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) возмещения ущерба на сумму в 65 миллионов евро. В октябре 2024 года Европейский суд встал на сторону экс-футболиста в иске к ФИФА, постановив, что некоторые правила организации, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободе передвижения профессиональных футболистов, которые хотят перейти в новый клуб на территории другого государства ЕС.

Диарра завершил карьеру в 2019 году. В разные годы он играл за «Марсель», «Челси», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие клубы. На его счету 34 матча за сборную Франции.