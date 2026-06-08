ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра по делу «Локомотива»

Лассана Диарра требовал от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) возмещения ущерба на сумму в 65 миллионов евро. В октябре 2024 года Европейский суд встал на сторону экс-футболиста в иске к ФИФА, постановив, что некоторые правила организации, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободе передвижения профессиональных футболистов, которые хотят перейти в новый клуб на территории другого государства ЕС.