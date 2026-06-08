ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра по делу «Локомотива»

«В соответствии с достигнутым глобальным соглашением господин Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все юридические споры между ними. ФИФА не признавала никакой ответственности и не производила никаких выплат в качестве компенсации. На данный момент ФИФА не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении ФИФА.
Летом 2014 года Лассана Диарра покинул московский клуб и не явился на тренировочный сбор. Позже ФИФА обязала Диарра, который в июле 2015 года стал игроком французского «Марселя», выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро за нарушения, которые привели к разрыву контракта. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение ФИФА.
Бельгийский «Шарлеруа», интересовавшийся игроком, отказался от подписания контракта с французом, опасаясь принять на себя часть штрафов. Соглашение не было подписано, и Диарра посчитал, что срыв сделки произошел из-за того, что ФИФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация не предоставили гарантий бельгийской команде в установленные сроки.
Лассана Диарра требовал от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) возмещения ущерба на сумму в 65 миллионов евро. В октябре 2024 года Европейский суд встал на сторону экс-футболиста в иске к ФИФА, постановив, что некоторые правила организации, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободе передвижения профессиональных футболистов, которые хотят перейти в новый клуб на территории другого государства ЕС.
Диарра завершил карьеру в 2019 году. В разные годы он играл за «Марсель», «Челси», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие клубы. На его счету 34 матча за сборную Франции.