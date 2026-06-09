Сборная России и «Локомотив» поздравили Батракова с днем рождения

«Совсем взрослый! Желаем с каждым днем становиться лучше, впечатлять яркой игрой, стремиться к большим высотам и достигать их. И главное — быть счастливым и всегда верить в себя и свои мечты», — написала пресс-служба «Локомотива» в официальном Telegram-канале клуба.