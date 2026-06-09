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Сборная России и «Локомотив» поздравили Батракова с днем рождения

9 июня Алексею Батракову исполнился 21 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Желаем Леше счастья, ярких впечатлений и исполнения всех желаний», — говорится в послании футболисту от РФС и сборной России.

«Железнодорожники», за которых выступает полузащитник, тоже присоединились к поздравлениям.

«Совсем взрослый! Желаем с каждым днем становиться лучше, впечатлять яркой игрой, стремиться к большим высотам и достигать их. И главное — быть счастливым и всегда верить в себя и свои мечты», — написала пресс-служба «Локомотива» в официальном Telegram-канале клуба.

9 июня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Тринидада и Тобаго. Во встрече, которая начнется в Калининграде в 20 часов по московскому времени, может принять участие и Батраков, который находится в расположении национальной команды.

Алексей Батраков в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что игроком интересовались «ПСЖ» и ряд клубов Английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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