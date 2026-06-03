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Источник: «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» интересуются Батраковым

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков попал в сферу интересов сразу трех топ-клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ), сообщает TeamTalk.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За 20-летним Алексеем Батраковым через скаутские сети в Восточной Европе следили «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Источники TeamTalk утверждают, что английские клубы рассматривают Батракова как одного из самых талантливых молодых нападающих в мировом футболе.

Несмотря на интерес, английские клубы столкнулись с серьезным препятствием. Согласно данным источника, действующие санкции Великобритании в отношении России делают прямые трансферы с участием российских клубов невозможными. Подчеркивается, что клубы АПЛ изучили различные пути, включая схемы с участием клубов внутри своих структур и арендные соглашения, но ни один из вариантов не оказался рабочим.

Ранее сообщалось, что 20-летним игроком интересовался «ПСЖ», но пока дело не дошло до подписания контракта.

Алексей Батраков в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.