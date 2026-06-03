Источник: «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» интересуются Батраковым

Несмотря на интерес, английские клубы столкнулись с серьезным препятствием. Согласно данным источника, действующие санкции Великобритании в отношении России делают прямые трансферы с участием российских клубов невозможными. Подчеркивается, что клубы АПЛ изучили различные пути, включая схемы с участием клубов внутри своих структур и арендные соглашения, но ни один из вариантов не оказался рабочим.