Источник: «МЮ», «Челси» и «Ман Сити» интересуются Батраковым

За 20-летним Алексеем Батраковым через скаутские сети в Восточной Европе следили «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Источники TeamTalk утверждают, что английские клубы рассматривают Батракова как одного из самых талантливых молодых нападающих в мировом футболе.
Несмотря на интерес, английские клубы столкнулись с серьезным препятствием. Согласно данным источника, действующие санкции Великобритании в отношении России делают прямые трансферы с участием российских клубов невозможными. Подчеркивается, что клубы АПЛ изучили различные пути, включая схемы с участием клубов внутри своих структур и арендные соглашения, но ни один из вариантов не оказался рабочим.
Ранее сообщалось, что 20-летним игроком интересовался «ПСЖ», но пока дело не дошло до подписания контракта.
Алексей Батраков в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.