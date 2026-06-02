Агент о трансфере Батракова в «ПСЖ»: Осталась маленькая заминка

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков очень близок к переходу во французский «ПСЖ».

Источник: РИА "Новости"

«Осталась маленькая заминка. Но — да, очень близко. Как только они решат, каким образом “ПСЖ” сможет заплатить “Локомотиву”, то он туда поедет», — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Я считаю, что шансы Алексея Батракова заиграть в “ПСЖ” велики. На мой взгляд, у него достаточно таланта для того, чтобы с первого же сезона заиграть в основном составе парижского клуба. Мне кажется, что очень важным фактором в осуществлении этого трансфера является то, что Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия помогут ему адаптироваться во Франции. И по моему мнению, тот факт, что два футболиста из России прямо сейчас играют в лучшей европейской команде, а один в ближайшее время будет, говорит об уровне РПЛ. У меня нет сомнений в том, что благодаря этим игрокам интерес ко всему российскому футболу в Европе будет и дальше повышаться», — передает слова Барбозы «РБ Спорт».

Алексей Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской Премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше