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«Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым

Стороны заключили соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fczenit

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.

— Вячеслав Караваев с нами! «Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1». Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед! — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

В минувшем сезоне Караваев провел за «Зенит» три матча, в которых сделал одну результативную передачу. В январе 2025 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре.

31-летний Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году. В составе сине-бело-голубых футболист провел 168 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал 20 результативных передач. В составе клуба защитник шесть раз стал чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Футболист является воспитанником ЦСКА. За карьеру он также выступал в пражской «Спарте», чешских «Дукле» и «Яблонице», а также в клубе «Витесс» из Нидерландов.