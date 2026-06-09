«Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.
— Вячеслав Караваев с нами! «Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1». Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед! — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».
В минувшем сезоне Караваев провел за «Зенит» три матча, в которых сделал одну результативную передачу. В январе 2025 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре.
31-летний Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году. В составе сине-бело-голубых футболист провел 168 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал 20 результативных передач. В составе клуба защитник шесть раз стал чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.
Футболист является воспитанником ЦСКА. За карьеру он также выступал в пражской «Спарте», чешских «Дукле» и «Яблонице», а также в клубе «Витесс» из Нидерландов.