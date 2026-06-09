«Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым

31-летний Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году. В составе сине-бело-голубых футболист провел 168 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал 20 результативных передач. В составе клуба защитник шесть раз стал чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.