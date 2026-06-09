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Кержаков: Соболев — не тот форвард, что должен играть в «Зените»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков в интервью «Фонтанке» заявил, что нападающий Александр Соболев не соответствует уровню петербургского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я по-прежнему считаю, что по своим игровым качествам он не тот нападающий, который должен играть в “Зените”, если команда претендует на чемпионство. Да, он забивал. И это здорово, что он забивал важные мячи. Но если говорить именно об игровых характеристиках, то, на мой взгляд, у “Зенита” должен быть более сильный нападающий.

Что изменилось у Соболева? Мне кажется, он просто стал лучше двигаться. Наверное, взялся за себя, сбросил какой-то вес. Мне кажется, это главное изменение. И этого оказалось достаточно, чтобы успевать добегать в нужные зоны, чтобы хватало сил на определенные отрезки матча и появлялась возможность реализовывать моменты.

Если говорить о команде вроде “Зенита”, которая доминирует и чаще играет с позиции силы, то ей нужен нападающий, который заставляет линию обороны соперника опускаться глубже к своим воротам и тем самым создает пространство между линиями. Во многом это достигается за счет постоянных открываний за спину защитникам. Тюкавин как раз футболист такого плана.

Насколько он подойдет именно “Зениту”, сказать сложно. В футболе было очень много примеров, когда все говорили: вот это именно тот игрок, который нужен этой команде. А потом он переходил туда, и ничего не получалось. Поэтому здесь все очень индивидуально, — сказал Кержаков.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. В весенней части сезона он забил 8 голов в 15 матчах.

По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.