Кержаков: Соболев — не тот форвард, что должен играть в «Зените»

«Я по-прежнему считаю, что по своим игровым качествам он не тот нападающий, который должен играть в “Зените”, если команда претендует на чемпионство. Да, он забивал. И это здорово, что он забивал важные мячи. Но если говорить именно об игровых характеристиках, то, на мой взгляд, у “Зенита” должен быть более сильный нападающий.



Что изменилось у Соболева? Мне кажется, он просто стал лучше двигаться. Наверное, взялся за себя, сбросил какой-то вес. Мне кажется, это главное изменение. И этого оказалось достаточно, чтобы успевать добегать в нужные зоны, чтобы хватало сил на определенные отрезки матча и появлялась возможность реализовывать моменты.



Если говорить о команде вроде “Зенита”, которая доминирует и чаще играет с позиции силы, то ей нужен нападающий, который заставляет линию обороны соперника опускаться глубже к своим воротам и тем самым создает пространство между линиями. Во многом это достигается за счет постоянных открываний за спину защитникам. Тюкавин как раз футболист такого плана.



Насколько он подойдет именно “Зениту”, сказать сложно. В футболе было очень много примеров, когда все говорили: вот это именно тот игрок, который нужен этой команде. А потом он переходил туда, и ничего не получалось. Поэтому здесь все очень индивидуально, — сказал Кержаков.