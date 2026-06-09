Антон Миранчук: «Где себя вижу через 5 лет? Возможно, в “Брайтоне”

Полузащитник «Динамо» и сборной России Антон Миранчук высказался о своем будущем.
— Всем мы задаем этот вопрос в конце — где вы видите себя через 5 лет?
— Наверное, в 30 лет уже надо думать об этом, но честно говоря, время покажет. Честно, не охота возвращаться [к этим мыслям]. Возможно, в «Брайтоне»? (смеется). Дай Бог, будем еще играть, — приводит слова Миранчука Спортс'".
23 августа 2025 года вернулся в Россию, подписав контракт до 2027 года с московским «Динамо». В новой команде выбрал себе 21-й игровой номер.
Дебютировал в основной сборной 7 октября 2017 года в товарищеском матче против сборной Республики Корея. 11 мая 2018 года был включён в расширенный состав сборной на домашний чемпионат мира. Попал в итоговую заявку сборной на чемпионат мира 2018 года вместе с братом Алексеем.