Антон Миранчук: «Где себя вижу через 5 лет? Возможно, в “Брайтоне”

— Наверное, в 30 лет уже надо думать об этом, но честно говоря, время покажет. Честно, не охота возвращаться [к этим мыслям]. Возможно, в «Брайтоне»? (смеется). Дай Бог, будем еще играть, — приводит слова Миранчука Спортс'".