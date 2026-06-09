Орлов: Кто такой Карпукас? Он лучше Барриоса? Даже сравнивать невозможно!

«Нужен ли “Зениту” нападающий? Да не один! Заявка — 25 футболистов. И надо нам сейчас мощное пополнение: и своих футболистов, и иностранных. Кто такой Карпукас? Он лучше Барриоса? Даже сравнивать невозможно! Потолок возможностей Карпукаса виден сразу. Я даже не знаю, попадет ли он в состав “Локомотива”?! Какая там будет конкуренция и кто там будет играть?» — приводит слова Орлова Спортс.