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Маркиньос из «Спартака» расплакался, получив в подарок картину

Полузащитник «Спартака» Маркиньос не смог сдержать эмоций, получив особенный подарок от художника.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс‑служба «Спартака» опубликовала видео с реакцией игрока. На нем видно, как Маркиньос, получив холст, признается, что у него трясутся руки от нахлынувших чувств.

На картине художник изобразил футболиста в его нынешнем облике: он обнимает себя в молодости, а на фоне виден спартаковский стадион. Над ними — образ его покойного отца, смотрящего с неба.

Ранее Маркиньос рассказывал, что победа в Кубке России стала исполнением мечты его отца.

24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России и в пятый раз в истории завоевал трофей (1:1, 4:3 пен.).