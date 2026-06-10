Маркиньос из «Спартака» расплакался, получив в подарок картину

Пресс‑служба «Спартака» опубликовала видео с реакцией игрока. На нем видно, как Маркиньос, получив холст, признается, что у него трясутся руки от нахлынувших чувств.
На картине художник изобразил футболиста в его нынешнем облике: он обнимает себя в молодости, а на фоне виден спартаковский стадион. Над ними — образ его покойного отца, смотрящего с неба.
Ранее Маркиньос рассказывал, что победа в Кубке России стала исполнением мечты его отца.
24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России и в пятый раз в истории завоевал трофей (1:1, 4:3 пен.).