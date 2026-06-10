«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на два года — до лета 2028 года.
«Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру “Крыльев”, вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент. Уверен, что Сергей Александрович достойно подготовит команду к новому сезону», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.
Булатов находится в тренерском штабе «Крыльев Советов» с 2020 года. После ухода Магомеда Адиева 1 апреля он стал исполняющим обязанности главного тренера, а 28 апреля был официально утвержден в этой должности до конца сезона.
Под руководством Булатова «Крылья Советов» провели восемь матчей, в которых одержали три победы при двух ничьих и трех поражениях. Самарский клуб завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.