«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером

«Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру “Крыльев”, вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент. Уверен, что Сергей Александрович достойно подготовит команду к новому сезону», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.