Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.02
П2
10.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.40
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

«Балтика» объявила о продлении контракта с Мингияном Бевеевым

«Балтика» объявила о продлении контракта с 30-летним фланговым защитником команды Мингияном Бевеевым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

«Футбольный клуб “Балтика” и защитник Мингиян Бевеев достигли договоренности о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года» — сообщает телеграм-канал «Балтики».

Бевеев перешел в калининградский клуб в июне прошлого года. За это время Бевеев провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. Предыдущий договор истекал летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Накануне Мингиян Бевеев забил свой дебютный гол в составе национальной команды, отличившись в игре с командой Тринидада и Тобаго (3:0). На счету защитника 9 матчей за сборную России. Ранее он играл за «Волгарь», «Носту», КАМАЗ, «Урал» и «Енисей».

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице Российской Премьер-лиге.