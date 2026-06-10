«Балтика» объявила о продлении контракта с Мингияном Бевеевым

Бевеев перешел в калининградский клуб в июне прошлого года. За это время Бевеев провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. Предыдущий договор истекал летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.