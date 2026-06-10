«Балтика» объявила о продлении контракта с Мингияном Бевеевым

«Футбольный клуб “Балтика” и защитник Мингиян Бевеев достигли договоренности о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года» — сообщает телеграм-канал «Балтики».
Бевеев перешел в калининградский клуб в июне прошлого года. За это время Бевеев провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. Предыдущий договор истекал летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
Накануне Мингиян Бевеев забил свой дебютный гол в составе национальной команды, отличившись в игре с командой Тринидада и Тобаго (3:0). На счету защитника 9 матчей за сборную России. Ранее он играл за «Волгарь», «Носту», КАМАЗ, «Урал» и «Енисей».
В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице Российской Премьер-лиге.