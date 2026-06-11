«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 25 млн евро

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро.