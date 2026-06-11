«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 25 млн евро

По информации источника, чемпионы России предложили за 23-летнего нападающего 25 млн евро в рассрочку, но получили отказ. Для «Зенита» это рекордная сумма, предложенная за российского игрока.
По информации телеграм-канала «Мутко против», официальное предложение от «Зенита» было направлено несколько дней назад.
Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро.
Ранее Тюкавин заявил, что он в курсе об интересе к нему со стороны клуба из Санкт-Петербурга и отметил, что пока не собирается покидать «Динамо».
По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». «Динамо» завершил сезон на седьмом месте.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.