Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.16
П2
2.86
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 25 млн евро

«Зенит» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, чемпионы России предложили за 23-летнего нападающего 25 млн евро в рассрочку, но получили отказ. Для «Зенита» это рекордная сумма, предложенная за российского игрока.

По информации телеграм-канала «Мутко против», официальное предложение от «Зенита» было направлено несколько дней назад.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро.

Ранее Тюкавин заявил, что он в курсе об интересе к нему со стороны клуба из Санкт-Петербурга и отметил, что пока не собирается покидать «Динамо».

По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». «Динамо» завершил сезон на седьмом месте.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше