«Зенит» оценил Васильева в €1 млн при переговорах по Карпукасу

Горшков стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне защитник провёл 16 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2027 года.