«Зенит» оценил Васильева в €1 млн при переговорах по Карпукасу

По данным Legalbet, «Зенит» оценивает своего воспитанника Дмитрия Васильева в один миллион евро и рассматривает возможность включения 21-летнего полузащитника в сделку по приобретению хавбека «Локомотива» Артёма Карпукаса.
Также одним из возможных участников переговоров между клубами является защитник сине-бело-голубых Юрий Горшков. При этом интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ростов», который намерен арендовать игрока. Об этом сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.
Горшков стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне защитник провёл 16 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2027 года.
Васильев является воспитанником академии «Зенита». Летом 2025 года хавбек на правах аренды присоединился к «Сочи», за который сыграл 30 встреч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Трансферная стоимость Карпукаса оценивается в семь миллионов евро. В сезоне-2025/26 23-летний полузащитник принял участие в 35 матчах за «Локомотив», записав на свой счёт два гола и две голевые передачи.