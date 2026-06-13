Шнапцев подпишет контракт с «Балтикой» до 2030 года

Защитник Максим Шнапцев завершает переход из «Пари НН» в «Балтику», сообщает телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова.
По данным источника, футболист подпишет с калининградским клубом четырехлетний контракт — до лета 2030 года. Зарплата игрока составит 2,5 млн рублей в месяц.
В соглашении также будут прописаны отступные в размере 350 млн рублей. Сегодня Шнапцев прошел медосмотр в «Лужниках» и завершает переход в калининградскую команду.
«Пари НН» получит за защитника 40 млн рублей. Кроме того, нижегородский клуб сохранит 10% от суммы возможной перепродажи игрока.
В сделке предусмотрен и бонус: «Пари НН» получит еще 10 млн рублей, если Шнапцев 15 раз выйдет в стартовом составе «Балтики».
В прошлом сезоне Шнапцев выступал за «Пари НН» в Российской премьер-лиге. В Калининграде футболиста ждет главный тренер Андрей Талалаев.