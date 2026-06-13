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Шнапцев подпишет контракт с «Балтикой» до 2030 года

По данным инсайдера Ивана Карпова, защитник будет получать 2,5 млн рублей в месяц, а сумма отступных составит 350 млн.

Источник: РИА "Новости"

Защитник Максим Шнапцев завершает переход из «Пари НН» в «Балтику», сообщает телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова.

По данным источника, футболист подпишет с калининградским клубом четырехлетний контракт — до лета 2030 года. Зарплата игрока составит 2,5 млн рублей в месяц.

В соглашении также будут прописаны отступные в размере 350 млн рублей. Сегодня Шнапцев прошел медосмотр в «Лужниках» и завершает переход в калининградскую команду.

«Пари НН» получит за защитника 40 млн рублей. Кроме того, нижегородский клуб сохранит 10% от суммы возможной перепродажи игрока.

В сделке предусмотрен и бонус: «Пари НН» получит еще 10 млн рублей, если Шнапцев 15 раз выйдет в стартовом составе «Балтики».

В прошлом сезоне Шнапцев выступал за «Пари НН» в Российской премьер-лиге. В Калининграде футболиста ждет главный тренер Андрей Талалаев.

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