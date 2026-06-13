Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.47
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.61
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.85
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Тимощук привел Соболева в пример игрокам «Зенита»

Тренер петербургского клуба заявил, что нападающий весной выиграл конкуренцию у Джона Дурана.

Источник: ФК Зенит

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о конкуренции в петербургской команде и привел в пример Александра Соболева, сообщает РИА Новости.

«У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в “Зенит”, чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ. Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство “Зенита”», — сказал Тимощук.

Также тренер «Зенита» высказался о личном опыте конкуренции в мюнхенской «Баварии», где он боролся за место в составе с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом.

«Коль вы вспомнили про “Баварию”, то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду “Вольфсбург” и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в “Баварии” без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», — отметил собеседник агентства.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 петербургский клуб в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России.