Тимощук привел Соболева в пример игрокам «Зенита»

«Коль вы вспомнили про “Баварию”, то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду “Вольфсбург” и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в “Баварии” без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», — отметил собеседник агентства.