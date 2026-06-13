Тимощук привел Соболева в пример игрокам «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о конкуренции в петербургской команде и привел в пример Александра Соболева, сообщает РИА Новости.
«У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в “Зенит”, чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ. Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство “Зенита”», — сказал Тимощук.
Также тренер «Зенита» высказался о личном опыте конкуренции в мюнхенской «Баварии», где он боролся за место в составе с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом.
«Коль вы вспомнили про “Баварию”, то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду “Вольфсбург” и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в “Баварии” без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках», — отметил собеседник агентства.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 петербургский клуб в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России.