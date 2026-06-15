Тимощук: звание ЗМС Украины мне присвоили за победу «Зенита»

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу “Зенита” в Кубке УЕФА. И в “Шахтере”, и в “Зените”, и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Рад, что CAS встал на мою сторону. Для меня это был вопрос чести и достоинства», — сказал Тимощук.