Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.24
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.30
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Источник: «Валенсия» проявляет интерес к защитнику «Краснодара»

Испанская «Валенсия» проявляет интерес к правому защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу. Об этом сообщает издание Radio Marca.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «летучие мыши» интересуются 31-летним уругвайским футболистом «Краснодара» перед открытием летнего трансферного окна. Его контракт с «быками» истекает летом следующего года.

Джованни Гонсалес выступает за клуб Российской Премьер-лиги с 2024 года. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник уже выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022 года по август 2024-го.

«Валенсия» — шестикратный чемпион Испании. В XXI веке «летучие мыши» побеждали в Ла Лиге в 2002 и 2004 годах. Команда побеждала в Кубке обладателей кубков в 1980 году, в Кубке УЕФА в 2004-м, а в 2000 и 2001 годах играла в финале Лиги чемпионов. В сезоне-2025/26 «Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании.