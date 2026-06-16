Источник: «Валенсия» проявляет интерес к защитнику «Краснодара»

Джованни Гонсалес выступает за клуб Российской Премьер-лиги с 2024 года. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник уже выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022 года по август 2024-го.