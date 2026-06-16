Источник: «Валенсия» проявляет интерес к защитнику «Краснодара»

По данным источника, «летучие мыши» интересуются 31-летним уругвайским футболистом «Краснодара» перед открытием летнего трансферного окна. Его контракт с «быками» истекает летом следующего года.
Джованни Гонсалес выступает за клуб Российской Премьер-лиги с 2024 года. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник уже выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022 года по август 2024-го.
«Валенсия» — шестикратный чемпион Испании. В XXI веке «летучие мыши» побеждали в Ла Лиге в 2002 и 2004 годах. Команда побеждала в Кубке обладателей кубков в 1980 году, в Кубке УЕФА в 2004-м, а в 2000 и 2001 годах играла в финале Лиги чемпионов. В сезоне-2025/26 «Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании.