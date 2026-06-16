Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.17
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Анчелотти отметил прогресс Сантоса в «Зените»

Футболист сейчас играет в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти замечает его прогресс. По словам игрока, итальянский специалист обратил внимание на то, что в петербургском «Зените» он стал надежнее действовать в обороне.

«Тренер неоднократно говорил мне, что я значительно улучшил свою игру в обороне в “Зените”. Он и его штаб следят за мной. Он просит меня получать удовольствие от игры, знает мои сильные стороны, и, слава Богу, это приносит свои плоды. Я стараюсь максимально сосредоточиться на том, чтобы показывать лучшие результаты за сборную, хорошо защищаться и неожиданно появляться в атаке, чтобы помогать своим товарищам по команде», — приводит слова Сантоса Globo.

Дуглас Сантос провел на поле весь матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 с Марокко, который завершился вничью — 1:1.

Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
28.00