Анчелотти отметил прогресс Сантоса в «Зените»

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти замечает его прогресс. По словам игрока, итальянский специалист обратил внимание на то, что в петербургском «Зените» он стал надежнее действовать в обороне.



«Тренер неоднократно говорил мне, что я значительно улучшил свою игру в обороне в “Зените”. Он и его штаб следят за мной. Он просит меня получать удовольствие от игры, знает мои сильные стороны, и, слава Богу, это приносит свои плоды. Я стараюсь максимально сосредоточиться на том, чтобы показывать лучшие результаты за сборную, хорошо защищаться и неожиданно появляться в атаке, чтобы помогать своим товарищам по команде», — приводит слова Сантоса Globo.



Дуглас Сантос провел на поле весь матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 с Марокко, который завершился вничью — 1:1.