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Гусев оценил назначение Шварца тренером «Динамо» вместо себя

Бывший наставник московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал решение вернуть Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

22 мая «Динамо» объявило о возвращении немецкого специалиста на пост главного тренера клуба. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020 по 2022 год. Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона.

— Вы как оцените выбор «Динамо» в пользу немца?

— Есть решение руководства, оно имеет право на жизнь. Шварц уже работал в «Динамо», показывал неплохую игру, выигрывал медали, доходил до кубкового финала. В любом случае, все покажут результаты, правильным приглашение было или нет.

— Основная претензия к Шварцу — не очень хорошее расставание с клубом в 2022 году.

— С моей стороны будет несолидно отвечать на этот вопрос. Выбор сделан, остается только пожелать новому тренеру удачи, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке страны бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). Команда начинала сезон под руководством Валерия Карпина. Позднее его сменил Ролан Гусев.

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