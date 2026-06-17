Гусев оценил назначение Шварца тренером «Динамо» вместо себя

22 мая «Динамо» объявило о возвращении немецкого специалиста на пост главного тренера клуба. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020 по 2022 год. Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона.
— Вы как оцените выбор «Динамо» в пользу немца?
— Есть решение руководства, оно имеет право на жизнь. Шварц уже работал в «Динамо», показывал неплохую игру, выигрывал медали, доходил до кубкового финала. В любом случае, все покажут результаты, правильным приглашение было или нет.
— Основная претензия к Шварцу — не очень хорошее расставание с клубом в 2022 году.
— С моей стороны будет несолидно отвечать на этот вопрос. Выбор сделан, остается только пожелать новому тренеру удачи, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».
«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке страны бело-голубые дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). Команда начинала сезон под руководством Валерия Карпина. Позднее его сменил Ролан Гусев.