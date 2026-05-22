Сандро Шварц снова стал главным тренером московского «Динамо»

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).