Сандро Шварц снова стал главным тренером московского «Динамо»

Контракт с 47-летним немецким специалистом рассчитан на три года — до лета 2029-го. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в тренерский штаб «бело-голубых» его ассистент Волкан Булут.
Пресс-служба «Динамо» презентовала назначение Шварца видеороликом в стиле испанского сериала «Бумажный дом» под итальянскую народную песню Bella Ciao. Ролик отсылает к главному герою сериала по прозвищу Профессор, который по сюжету собирает банду преступников для дерзких ограблений. В прессе ранее Шварца называли «футбольным профессором».
«Дом Динамо. Новый сезон», — гласит подпись к видео.
Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).
Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).