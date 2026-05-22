Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.56
П2
2.57
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
4.89

Сандро Шварц снова стал главным тренером московского «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

Контракт с 47-летним немецким специалистом рассчитан на три года — до лета 2029-го. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в тренерский штаб «бело-голубых» его ассистент Волкан Булут.

Пресс-служба «Динамо» презентовала назначение Шварца видеороликом в стиле испанского сериала «Бумажный дом» под итальянскую народную песню Bella Ciao. Ролик отсылает к главному герою сериала по прозвищу Профессор, который по сюжету собирает банду преступников для дерзких ограблений. В прессе ранее Шварца называли «футбольным профессором».

«Дом Динамо. Новый сезон», — гласит подпись к видео.

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).

Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).