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«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок в Нижнем Новгороде

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил место проведения матча за Суперкубок России 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Встреча состоится 18 июля. Точное время начала будет объявлено позже.

В матче за Суперкубок России 2026 года сойдутся «Зенит», ставший чемпионом минувшего сезона Российской Премьер-лиги, и победитель последнего розыгрыша Кубка России «Спартак».

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА, который в прошлой встрече за трофей обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.