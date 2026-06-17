«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Встреча состоится 18 июля. Точное время начала будет объявлено позже.
В матче за Суперкубок России 2026 года сойдутся «Зенит», ставший чемпионом минувшего сезона Российской Премьер-лиги, и победитель последнего розыгрыша Кубка России «Спартак».
Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА, который в прошлой встрече за трофей обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.