Соболев рассказал об отпуске после чемпионства «Зенита»: «Отключил телефон»

— Я такой человек, что побед мне всегда мало. Вроде бы выиграл, получил какое‑то удовлетворение, но теперь есть ощущение, что оно не полное, потому что хочется еще и еще больше титулов. Скоро вот матч за Суперкубок будем играть. Этого трофея у меня тоже пока нет. В какой‑то момент отпуска уже соскучился по всему. Захотелось побыстрее вернуться, чтобы начать готовиться в том числе к Суперкубку.