Соболев рассказал об отпуске после чемпионства «Зенита»: «Отключил телефон»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после выхода футболистов петербургского клуба из летнего отпуска.
— Большую часть отпуска провели с детьми на море. Для них это лучшее времяпрепровождение. Хотелось ли в отпуске тишины? Наверно, да. Сезон был тяжелый, поэтому в какой‑то момент отпуска просто отключил телефон и отдыхал.
— Каково это — проводить отпуск в статусе чемпиона России?
— Первые три‑четыре дня попраздновали, а потом эмоции утихли. После того, как выключил телефон, просто отдыхал и кайфовал от того, что провожу время с детьми. Во время сезона его у нас для этого не так много.
— Уже пришло осознание по поводу вашего первого в карьере чемпионства?
— Я такой человек, что побед мне всегда мало. Вроде бы выиграл, получил какое‑то удовлетворение, но теперь есть ощущение, что оно не полное, потому что хочется еще и еще больше титулов. Скоро вот матч за Суперкубок будем играть. Этого трофея у меня тоже пока нет. В какой‑то момент отпуска уже соскучился по всему. Захотелось побыстрее вернуться, чтобы начать готовиться в том числе к Суперкубку.
— Чемпионат мира в поле вашего зрения?
— Смотрел пару матчей. Например, Англия — Хорватия. Но только первый тайм, а потом спать лег. Игры достаточно поздно начинаются, а нам рано вставать на медосмотр (улыбается), — цитирует Соболева «Матч ТВ».