Вышедший в РПЛ «Факел» назначил нового гендиректора

36-летний Кондратов сменил на посту Романа Асхабадзе, покинувшего клуб 2 июня по истечении контракта.
— У нового гендиректора «Факела» — профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии им О. Е. Кутафина.
Добро пожаловать в «Факел», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Воронежа.
Ранее Кондратов занимал должность председателя совета директоров «Пари НН».
«Факел» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулся в высший дивизион чемпионата России.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.