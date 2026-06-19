Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.75
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.12
X
13.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Вышедший в РПЛ «Факел» назначил нового гендиректора

Пресс-служба «Факела» объявила о назначении Дмитрия Кондратова на пост генерального директора клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Факел" Воронеж

36-летний Кондратов сменил на посту Романа Асхабадзе, покинувшего клуб 2 июня по истечении контракта.

— У нового гендиректора «Факела» — профильное образование. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии им О. Е. Кутафина.

Добро пожаловать в «Факел», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Воронежа.

Ранее Кондратов занимал должность председателя совета директоров «Пари НН».

«Факел» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулся в высший дивизион чемпионата России.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.