Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Гендиректор «Факела» решил уйти после выхода клуба в РПЛ

Генеральный директор воронежского клуба объяснил решение семейными и личными обстоятельствами.

Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что попросил не рассматривать возможность продления его контракта с воронежским клубом, сообщается на официальном сайте «Факела».

Действующее соглашение Асхабадзе истекает 15 июня. Руководитель клуба обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК «Факел» Александру Гусеву.

«Сегодня я обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК “Факел” Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом, который истекает 15 июня, на будущий сезон. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам», — заявил Асхабадзе.

Он поблагодарил руководство региона, сотрудников, игроков, тренеров, партнеров клуба и болельщиков за совместную работу.

«Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба», — отметил Асхабадзе.

«Лично для меня “Факел” и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце», — добавил генеральный директор.

Асхабадзе выразил уверенность, что «Факел» продолжит развитие после его ухода.

«Именно с вами вместе нам удалось добиться новых успехов и высоких результатов. Клуб будет развиваться и дальше, без всяких сомнений!» — говорится в обращении.

«Факел» по итогам сезона-2025/26 вышел в РПЛ и вернется в высший дивизион спустя год после вылета.