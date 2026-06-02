Гендиректор «Факела» решил уйти после выхода клуба в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что попросил не рассматривать возможность продления его контракта с воронежским клубом, сообщается на официальном сайте «Факела».
Действующее соглашение Асхабадзе истекает 15 июня. Руководитель клуба обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК «Факел» Александру Гусеву.
«Сегодня я обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК “Факел” Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом, который истекает 15 июня, на будущий сезон. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам», — заявил Асхабадзе.
Он поблагодарил руководство региона, сотрудников, игроков, тренеров, партнеров клуба и болельщиков за совместную работу.
«Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба», — отметил Асхабадзе.
«Лично для меня “Факел” и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце», — добавил генеральный директор.
Асхабадзе выразил уверенность, что «Факел» продолжит развитие после его ухода.
«Именно с вами вместе нам удалось добиться новых успехов и высоких результатов. Клуб будет развиваться и дальше, без всяких сомнений!» — говорится в обращении.
«Факел» по итогам сезона-2025/26 вышел в РПЛ и вернется в высший дивизион спустя год после вылета.