Магомед-Шапи Сулейманов сравнил РПЛ и МЛС

По мнению Сулейманова, в МЛС, в отличие от Российской Премьер-лиги (РПЛ), стараются играть в футбол из-за меньшего давления.
«Я не думаю, что МЛС — слабая лига, потому что здесь все команды плюс-минус пытаются играть в футбол. Потому что ничто на тебя не давит. Нет момента такого, что ты вылетаешь. И все команды стараются играть в футбол. Плюс здесь многие команды могут себе позволить трансферы больших звезд. Даже в той же “Атланте”, где Миранчук, покупали за 20 миллионов нападающего. Потом Мигеля Альмирона тоже за двадцатку, по-моему. Сам Леша за 15 приходил», — сказал Сулейманов в выпуске FONtour с чемпионата мира.
«Мне кажется, тут даже чуть-чуть другой стиль игры. У нас больше тактики, можно где-то в зону сесть, обороняться, выбежать. А здесь на пятой минуте уже вот такой может быть футбол. И тебе на пятой минуте уже приходится бегать и туда, и сюда. Люди футбол любят, но людям в Америке разницы нет. Ты можешь выиграть, можешь проигрывать, они все равно подойдут и будут к тебе доброжелательны», — добавил Магомед-Шапи.
Сулейманову 26 лет. За «Спортинг Канзас-Сити» форвард выступает с февраля 2025 года и провел за это время 47 матчей, забив 3 мяча. Воспитанник «Краснодара» раньше играл за турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) и греческий «Арис» (Салоники).