Магомед-Шапи Сулейманов сравнил РПЛ и МЛС

«Я не думаю, что МЛС — слабая лига, потому что здесь все команды плюс-минус пытаются играть в футбол. Потому что ничто на тебя не давит. Нет момента такого, что ты вылетаешь. И все команды стараются играть в футбол. Плюс здесь многие команды могут себе позволить трансферы больших звезд. Даже в той же “Атланте”, где Миранчук, покупали за 20 миллионов нападающего. Потом Мигеля Альмирона тоже за двадцатку, по-моему. Сам Леша за 15 приходил», — сказал Сулейманов в выпуске FONtour с чемпионата мира.