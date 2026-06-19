Гендиректор «Динамо»: Не ведем переговоров по трансферу Захаряна

— Находится ли клуб в диалоге с Захаряном?
— В целом, да. Он поддерживает отношения со многими людьми в команде, возможно, с тренерами. Мы за ним наблюдаем, следим за его успехами. Дай Бог ему удачи! Он воспитанник «Динамо»!
— Есть ли какой‑то шанс, что он окажется в клубе?
— Ничего нового не произошло. Он игрок другой команды, у него там не очень хорошо идут дела, мы за него переживаем, и дай Бог ему удачи! Сейчас никаких переговоров по нему не ведется, — приводит слова Павла Пивоварова «Матч ТВ».
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в 2023 году. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Полузащитник провел за баскскую команду 65 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.