Гендиректор «Динамо»: Не ведем переговоров по трансферу Захаряна

— Ничего нового не произошло. Он игрок другой команды, у него там не очень хорошо идут дела, мы за него переживаем, и дай Бог ему удачи! Сейчас никаких переговоров по нему не ведется, — приводит слова Павла Пивоварова «Матч ТВ».