Уткин выразил радость по поводу возвращения в «Краснодар»

Уткин является выпускником академии «Краснодара». За основную команду клуба он сыграл 64 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе второй команды черно-зеленых полузащитник провел 62 встречи, отметившись 27 голами и 14 ассистами.