Уткин выразил радость по поводу возвращения в «Краснодар»

Российский полузащитник Даниил Уткин обратился к болельщикам после возвращения в «Краснодар».
Сегодня, 19 июня, 26-летний воспитанник клуба подписал с «быками» контракт сроком на три сезона.
«Всем привет! Я снова дома. Рад вернуться туда, где все начиналось. До встречи на футбольных полях. Вперед, “быки”! — заявил Уткин.
Уткин является выпускником академии «Краснодара». За основную команду клуба он сыграл 64 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе второй команды черно-зеленых полузащитник провел 62 встречи, отметившись 27 голами и 14 ассистами.
Кроме того, футболист выступал за «Ростов», «Ахмат», «Балтику» и «Торпедо», где играл на правах аренды с февраля 2026 года.
В составе московского «Торпедо» Уткин провел 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.