Акинфеев не уверен, что успеет вернуться к новому сезону

Акинфееву 40 лет. На протяжении всей карьеры он защищает цвета ЦСКА, являясь воспитанником клуба. В активе голкипера шесть титулов чемпиона России, по восемь побед в Кубке и Суперкубке страны, а также один Кубок УЕФА. Он удерживает рекорд по количеству завоеванных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев получил приз ТАСС «За верность» в номинации «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем сроком на один сезон.