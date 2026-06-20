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Акинфеев не уверен, что успеет вернуться к новому сезону

Вратарь ЦСКА объяснил, что причин форсировать реабилитацию после травмы нет.

Источник: РИА "Новости"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен ускорять процесс лечения травмы, чтобы вернуться в строй к старту нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом футболист сообщил представителям СМИ.

Акинфеев получил повреждение 4 апреля в матче чемпионата России против тольяттинского «Акрона» (2:1). В четверг вратарь в своем Telegram-канале заявил, что процесс восстановления затянулся.

«Восстановление проходит нормально, — отметил Акинфеев. — Затянулось, конечно, но есть нюансы, когда спешить нельзя. Готов ли буду к старту сезона? Такого понимания пока нет, торопиться некуда. Если бы были еврокубки, можно было бы форсировать, сейчас такой необходимости нет».

Сезон РПЛ 2025/26 начнется 26 июля.

Акинфееву 40 лет. На протяжении всей карьеры он защищает цвета ЦСКА, являясь воспитанником клуба. В активе голкипера шесть титулов чемпиона России, по восемь побед в Кубке и Суперкубке страны, а также один Кубок УЕФА. Он удерживает рекорд по количеству завоеванных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев получил приз ТАСС «За верность» в номинации «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем сроком на один сезон.