Акинфеев не уверен, что успеет вернуться к новому сезону

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен ускорять процесс лечения травмы, чтобы вернуться в строй к старту нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом футболист сообщил представителям СМИ.
Акинфеев получил повреждение 4 апреля в матче чемпионата России против тольяттинского «Акрона» (2:1). В четверг вратарь в своем Telegram-канале заявил, что процесс восстановления затянулся.
«Восстановление проходит нормально, — отметил Акинфеев. — Затянулось, конечно, но есть нюансы, когда спешить нельзя. Готов ли буду к старту сезона? Такого понимания пока нет, торопиться некуда. Если бы были еврокубки, можно было бы форсировать, сейчас такой необходимости нет».
Сезон РПЛ 2025/26 начнется 26 июля.
Акинфееву 40 лет. На протяжении всей карьеры он защищает цвета ЦСКА, являясь воспитанником клуба. В активе голкипера шесть титулов чемпиона России, по восемь побед в Кубке и Суперкубке страны, а также один Кубок УЕФА. Он удерживает рекорд по количеству завоеванных трофеев среди российских футболистов. В декабре Акинфеев получил приз ТАСС «За верность» в номинации «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем сроком на один сезон.