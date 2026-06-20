«Зенит» пригрозил Венделу штрафом за отсутствие в клубе

В клубе, как утверждается, готовы применить к Венделу финансовые санкции, если он не вернется в Россию в ближайшее время. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч евро за день прогула. Также источник сообщает, что в крайнем случае сумма может составить до 60 миллионов рублей.