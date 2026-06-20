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«Зенит» пригрозил Венделу штрафом за отсутствие в клубе

Бразильский полузащитник остается на родине и не приехал на сборы петербургской команды.

Источник: https://vk.com/zenit

«Зенит» пригрозил полузащитнику Венделу штрафом за отсутствие в расположении команды, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, бразильский футболист остается на родине и не прибыл в клуб, несмотря на начало подготовки петербургской команды к новому сезону. Накануне игроки «Зенита» прошли медосмотр, а сегодня должны начать сборы.

В клубе, как утверждается, готовы применить к Венделу финансовые санкции, если он не вернется в Россию в ближайшее время. Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч евро за день прогула. Также источник сообщает, что в крайнем случае сумма может составить до 60 миллионов рублей.

На возвращении полузащитника настаивает главный тренер Сергей Семак. Ему нужна полная обойма футболистов перед подготовкой к Суперкубку России и стартом нового сезона РПЛ.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразилец является одним из ключевых игроков центра поля петербургской команды, поэтому его отсутствие на сборах может повлиять на подготовку клуба к первым официальным матчам сезона.