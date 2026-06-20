Семак заявил, что Вендел предпочел деньги сборам «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с полузащитником Венделом на старте летних сборов петербургской команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По словам Семака, к работе приступили футболисты, которые должны были присоединиться к команде. Исключением стал Вильмар Барриос, отпросившийся по личным причинам, а также Вендел.
«Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные», — сказал Семак.
Тренер также отметил, что футболисты, выступавшие за сборные, должны присоединиться к «Зениту» 27 июня. Позже остальных, по словам Семака, в расположение команды могут вернуться Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Семак добавил, что в предсезонный период клуб должен быть готов к возможному уходу части игроков. По его словам, «Зенит» должен своевременно и как можно быстрее заменить тех, кто может покинуть команду.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразильский полузащитник является одним из ключевых игроков центра поля петербургской команды.