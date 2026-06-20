Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Нидерланды
2
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.25
П2
38.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Германия
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.80
Футбол. ЧМ-2026
21.06
Эквадор
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.40
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
3
:
Гаити
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2

Семак заявил, что Вендел предпочел деньги сборам «Зенита»

Главный тренер петербургского клуба рассказал о ситуации с бразильским полузащитником.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с полузащитником Венделом на старте летних сборов петербургской команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По словам Семака, к работе приступили футболисты, которые должны были присоединиться к команде. Исключением стал Вильмар Барриос, отпросившийся по личным причинам, а также Вендел.

«Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные», — сказал Семак.

Тренер также отметил, что футболисты, выступавшие за сборные, должны присоединиться к «Зениту» 27 июня. Позже остальных, по словам Семака, в расположение команды могут вернуться Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Семак добавил, что в предсезонный период клуб должен быть готов к возможному уходу части игроков. По его словам, «Зенит» должен своевременно и как можно быстрее заменить тех, кто может покинуть команду.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразильский полузащитник является одним из ключевых игроков центра поля петербургской команды.