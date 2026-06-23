Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.80
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.59
П2
1.51
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Ирак
0
П1
X
П2

«Ростов» объявил о переходе вратаря «Краснодара»

Пресс-служба клуба «Ростов» объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из «Краснодара».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Голиков является воспитанником «Краснодара». Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде, выступая за «Челябинск».

— Даниил Голиков в составе «Ростова»!

Рады приветствовать, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Голиков провел за «Краснодар-2» 43 матча, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга. Также команда уступила московскому «Спартаку» в финале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал победителем Российской Премьер-лиги.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.