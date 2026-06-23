«Ростов» объявил о переходе вратаря «Краснодара»

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга. Также команда уступила московскому «Спартаку» в финале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал победителем Российской Премьер-лиги.