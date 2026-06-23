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Заболотного заставили сдать повторный тест на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело повторное тестирование нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В апреле 35-летний россиянин сдал положительную допинг-пробу, которая выявила наличие в организме веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Нападающему грозило двухлетнее отстранение, однако в итоге ему была назначена лишь временная дисквалификация, которую сняли 30 апреля.

По информации журналиста Ивана Карпова, запрещенное вещество могло попасть в организм Заболотного через импортный препарат для сосудов, которое он принимает на протяжении карьеры, уведомляя об этом РУСАДА.

В мае РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного, о результатах которого не сообщается.

Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года из ЦСКА на правах свободного агента. Он провел за «красно-белых» 16 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт 35-летнего нападающего с московским клубом истекает 30 июня, после чего он вновь станет свободным агентом.

Ранее Заболотный также выступал в РПЛ за «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В общей сложности на его счету 208 матчей, в которых он забил 42 мяча и отдал 28 голевых передач.

С 2017 по 2021 год Заболотный вызывался в сборную России, за которую провел 19 матчей и забил два гола.