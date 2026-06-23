Заболотного заставили сдать повторный тест на допинг

Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года из ЦСКА на правах свободного агента. Он провел за «красно-белых» 16 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт 35-летнего нападающего с московским клубом истекает 30 июня, после чего он вновь станет свободным агентом.