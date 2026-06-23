Тренер «Рубина» объяснил, почему лимит на легионеров не работает

«Если задача состоит в том, чтобы поднять уровень сборной России и российского футбола, в целом, то введение лимита представляется мне не самым эффективным решением. Надо обратить внимание на детско-юношеский футбол, инвестировать в академии, в их тренерский состав, тренерские курсы. Да, это долгий и более сложный путь. Но в среднесрочной перспективе это приведет к результату.



Мы помним примеры Бельгии, Германии, Франции. В этих странах ранее ведь не была выстроена система футбольных клубных академий, как, например, это традиционно делалось в Испании. Но на определенном этапе федерации этих стран решили обратить внимание на свои академии, стали активно вкладываться в развитие местных футбольных школ, в систему тренерского образования — и спустя некоторое время в этих странах добились улучшения уровня местных игроков. Затем их сборные достигли больших успехов, став либо чемпионами мира, либо, как Бельгия, войдя в число сильнейших футбольных держав.



В ином случае, лимит приведет лишь к тому, что клубы будут вынуждены брать российских игроков из более слабых дивизионов. А это лишь, в свою очередь, будет способствовать снижению общего уровня как в Премьер-лиге, так и в дивизионах рангом ниже», — сказал Артига.