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Тренер «Рубина» объяснил, почему лимит на легионеров не работает

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига в интервью «Бизнес Online» поделился своим мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2026/27 в РПЛ будет действовать новый лимит, позволяющий включать в заявку на сезон не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи иностранных игроков. В прошлом сезоне в лиге действовал лимит по формуле «13+8».

«Если задача состоит в том, чтобы поднять уровень сборной России и российского футбола, в целом, то введение лимита представляется мне не самым эффективным решением. Надо обратить внимание на детско-юношеский футбол, инвестировать в академии, в их тренерский состав, тренерские курсы. Да, это долгий и более сложный путь. Но в среднесрочной перспективе это приведет к результату.

Мы помним примеры Бельгии, Германии, Франции. В этих странах ранее ведь не была выстроена система футбольных клубных академий, как, например, это традиционно делалось в Испании. Но на определенном этапе федерации этих стран решили обратить внимание на свои академии, стали активно вкладываться в развитие местных футбольных школ, в систему тренерского образования — и спустя некоторое время в этих странах добились улучшения уровня местных игроков. Затем их сборные достигли больших успехов, став либо чемпионами мира, либо, как Бельгия, войдя в число сильнейших футбольных держав.

В ином случае, лимит приведет лишь к тому, что клубы будут вынуждены брать российских игроков из более слабых дивизионов. А это лишь, в свою очередь, будет способствовать снижению общего уровня как в Премьер-лиге, так и в дивизионах рангом ниже», — сказал Артига.

Лимит на легионеров в РПЛ действует с 2005 года и с тех пор неоднократно менял свой формат.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.