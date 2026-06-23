Карседо обратился к игрокам «Спартака» в преддверии нового сезона

Игроки и тренерский штаб «Спартака» прибыли на базу клуба на летний сбор.
— Доброе утро, парни! Надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как отпраздновали победу в Кубке России. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И, как говорил Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон. Поэтому мы собрались здесь, чтобы усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь в Тарасовке историческое место: Роман Зобнин сказал мне, что раньше часто здесь тренировался, даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба, — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».
Испанский специалист возглавил «Спартак» в январе. Хуан Карлос Карседо привел команду к победе в Кубке России. В финале красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занял четвертое место, уступив один балл бронзовому призеру — «Локомотиву».
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.