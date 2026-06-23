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Гендиректор «Балтики»: Без еврокубков клубы РПЛ не отбивают вложения

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов считает, что российские клубы не смогут выйти на самоокупаемость, пока не вернутся на международную арену.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: www.fc-baltika.ru

— Насколько тяжело развивать академию с учётом географического положения города? Калининградские ребята начинают участвовать в соревнованиях уже в ЮФЛ, тогда как их сверстники из Москвы играют в турнирах в гораздо более юном возрасте.

— Безусловно, это проблема. В других регионах детские и юношеские команды спокойно ездят друг к другу на автобусе. Это не так дорого. А в Калининграде приходится закладывать в бюджет приличные средства на перелёты. Сложная логистика тормозит развитие.

— Реально ли «Балтике» выйти на самоокупаемость?

— Без еврокубков ни один российский клуб не отбивает вложения на 100%. О самоокупаемости можно будет задуматься, только когда появится возможность получать премиальные от участия в турнирах УЕФА, — сказал Измайлов «Советскому спорту».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков в активе. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.