Гендиректор «Балтики»: Без еврокубков клубы РПЛ не отбивают вложения

— Насколько тяжело развивать академию с учётом географического положения города? Калининградские ребята начинают участвовать в соревнованиях уже в ЮФЛ, тогда как их сверстники из Москвы играют в турнирах в гораздо более юном возрасте.
— Безусловно, это проблема. В других регионах детские и юношеские команды спокойно ездят друг к другу на автобусе. Это не так дорого. А в Калининграде приходится закладывать в бюджет приличные средства на перелёты. Сложная логистика тормозит развитие.
— Реально ли «Балтике» выйти на самоокупаемость?
— Без еврокубков ни один российский клуб не отбивает вложения на 100%. О самоокупаемости можно будет задуматься, только когда появится возможность получать премиальные от участия в турнирах УЕФА, — сказал Измайлов «Советскому спорту».
В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков в активе. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.