Тренер «Рубина» объяснил, почему Кузяев не закрепился в клубе

В июне 2025 года Кузяев покинул французский «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За клуб из Лиги 1 он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Летом 2017 года Кузяев был куплен «Зенитом» за 4 млн евро. Он провел за клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.