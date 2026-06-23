Тренер «Рубина» объяснил, почему Кузяев не закрепился в клубе

— Не задалась карьера в «Рубине» у Далера Кузяева. Что ему помешало?
— Далер Кузяев — игрок с большим именем, очень качественный футболист, очень работоспособный. Но, достигнув отметки в 30, 31, 32 года, эффективность любого игрока по сравнению со своей собственной версией в более молодом возрасте с каждым годом падает. Это биологический закон, и ему, к сожалению, подвластны все игроки, перешагнувшие 30-летний рубеж, — приводит слова Артиги интернет-портал «Бизнес Online».
«Рубин» проводит в Казани предсезонные сборы перед чемпионатом 2025/26. В прошлом сезоне команда заняла 8-е место, а в 2026 году выдала мощный рывок после назначения главным тренером Франка Артиги: казанцы были в топ-5 лиги по набору очков, побеждали «Краснодар» и других фаворитов. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
В июне 2025 года Кузяев покинул французский «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За клуб из Лиги 1 он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Летом 2017 года Кузяев был куплен «Зенитом» за 4 млн евро. Он провел за клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.