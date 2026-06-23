РПЛ представила мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги

Российская премьер-лига представила официальный мяч сезона-2026/27, выпуск которого приурочен к 25-летнему юбилею лиги.



«В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — говорится в сообщении РПЛ.