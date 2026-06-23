РПЛ представила мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги

Российская премьер-лига представила официальный мяч сезона-2026/27, выпуск которого приурочен к 25-летнему юбилею лиги.
«В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — говорится в сообщении РПЛ.
Новый сезон в РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.
По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали турнира завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив». Российская Премьер-Лига (РПЛ) как самостоятельная организация была основана 27 августа 2001 года. С 2002 года она взяла на себя проведение чемпионата России по футболу, придя на смену Высшему дивизиону.