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Агент Дзюбы заявил, что тот хочет играть дальше только в РПЛ

Сейчас Артем Дзюба находится в статусе свободного агента, последним его клубом был «Акрон».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Леонид Гольдман, представляющий интересы 37-летнего российского форварда Артёма Дзюбы, сообщил о планах игрока по поиску нового клуба и возможных вариантах продолжения карьеры.

По словам агента, нападающий самостоятельно поддерживает физическую форму. Дзюба не торопится с выбором команды, поскольку рассчитывает найти клуб с серьезными задачами в чемпионате России и при этом хочет оставаться рядом с семьей в Москве.

«Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артём хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон»: на его счету 28 матчей, восемь голов и пять результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость 37-летнего свободного агента составляет 1 млн евро.

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