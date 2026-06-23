«Балтика» разгромила «Альтерон» в товарищеском матче

Калининградская «Балтика» одержала крупную победу над «Альтероном» в товарищеской встрече на летних сборах — 6:0. Матч прошел на поле учебно-тренировочного центра «Балтия» в Светлогорске. Игра состояла из трех таймов по 30 минут.
В составе «Балтики» голами отметились Эдуардо Андерсон, Тентон Йенне, оформивший дубль, Николай Титков, Максим Петров и Иван Беликов.
Медийный клуб «Альтерон» известен по выступлениям в чемпионатах Москвы и Московской области. Ранее команда принимала участие в розыгрыше Кубка Медийной футбольной лиги (МФЛ), где сумела войти в число 12 лучших коллективов турнира.
По итогам сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице. Новый сезон РПЛ стартует 26 июля. Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/2027.